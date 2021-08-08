Taliban Raşid Dostum'un kalesi Şibirgan’ı ele geçirdi

ABD, 31 Ağustos’ta Afganistan’dan çekilmeyi tamamlamaya hazırlanırken ülke yangın yeri... ABD ve NATO’nun çekilme kararı sonrasında hızla toprak kazanmaya başlayan aşırıcı Taliban, önceki gün İran sınırındaki Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc’ı ele geçirdikten sonra dün de kuzeydeki Türkmenistan sınırındaki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan’da kontrolü sağladığına dair haberler gelmeye başladı.

Mareşal Raşid Dostum Kabil'de

Cüzcan, Özbek asıllı eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’un kontrolünde bir bölge olması açısından önem taşıyor. Dostum’un dün Kabil’de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşme yaptığı sıralarda bölgeden Şibirgan’ın ve Dostum’un konutunun Taliban’ın kontrolüne geçtiğine dair görüntüler yayınlandı.

Dostum yanlılarının yaşadığı kent düştü

Fransız haber ajansı AFP Şibirgan’ın düştüğünü belirtirken, Amerikan AP Ajansı’na göre Kabil yönetimi Taliban savaşçılarının kente girdiğini, ancak kentin tamamen düşmediğini söyledi. Şibirgan kentinde yarım milyondan fazla kişi yaşıyor. Şibirgan’ın düşmesi halinde 24 saat içinde iki farklı bölgedeki iki vilayetin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçmiş olacak.

Taliban kırsal alanlardan şehirlere yöneldi

Daha çok kırsal alanları kontrol eden Taliban’ın kentlere yönelmesi, çatışmaları yerleşim alanlarına çekerken bu da göçü daha da alevlendiren bir unsur. Öte yandan Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, Taliban Afganistan’ın kuzeyinde, Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayetinin merkezine doğru ilerliyor. Vilayetin merkezine yakın bölgelerde önceki geceden beri süren çatışmalarda 11 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

İran'a kaçtılar

Amerikan New York Times gazetesinde önceki gün Taliban’ın kontrolü sağladığı Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc ile ilgili ilginç iddialar yer aldı. Buna göre, Nimruz, yasadışı göç, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığının en önemli geçiş noktalarından biri ve asayişin sağlanamadığı bir yer. İran’a kaçak göç büyük ölçüde buradaki insan kaçakçıları tarafından organize ediliyor. Zaranc’daki yerel yöneticilerin de Taliban ile anlaşmaya yaparak çatışmadan İran’a kaçtıkları öne sürüldü.

ABD’li ve İngilizlere 'acilen çekilin' çağrısı

Afganistan’da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere’nin Kabil büyükelçilikleri, Afganistan’daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde ülkeyi terk etmelerini istedi. ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan’ı derhal terk etmesi bildirildi. Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, büyükelçiliğin Afganistan’daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlara Afganistan’a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu. İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarına benzer bir çağrı yaptı.

ABD, B-52 bombardıman uçaklarını yolladı

TALİBAN’ın hızlı ilerleyişi karşısında ABD yönetiminin B-52 bombardıman ve AC-130 destek uçaklarını bölgeye yolladığı bildirildi. İngiliz The Times gazetesine göre, ‘uçan kale’ diye bilinen uçaklar Katar’daki ve Umman Denizi’ndeki USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkarak Afganistan’ın Kandahar ve Leşkergah şehirleri civarındaki Taliban güçlerini hedef aldı. ABD’nin hava desteğinin azalmasının Afgan ordusunu savunmasız bıraktığı öne sürülürken ABD, bu ülkedeki askeri varlığını ve operasyonunu 31 Ağustos’ta tamamlamayı planlıyor.