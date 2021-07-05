Taliban sözcüsünden Türkiye açıklaması

İran’da yayımlanan Entekhab gazetesine mülakat veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, el-Kaide ile ilişkilerinden Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlaması ihtimaline kadar birçok konuda Taliban’ın görüşlerini açıkladı.

Son iki ayda Taliban’ın Afganistan’daki saldırılarının arttığına dikkat çeken ve bu durumun Taliban’a yönelik eleştirilerin artmasına sebep olduğunu belirten gazetenin, “Taliban neden böylesi hassas bir dönemde bu tür adımlar atıyor?” şeklindeki sorusu Zebihullah Mücahid tarafından şöyle cevaplandı:

- Son dönemdeki operasyonlar, Afganistan halkına savaş ilan edilmesinden kaynaklanmıyor. Afganistan ordusu, ramazan bayramının dördüncü günü Helmend ve Paktiya’daki karargahlarında açık bir şekilde Taliban’a karşı geniş bir harekat başlatacağını ilan etti. Doğal olarak bizim de kendimizi savunmamız gerekiyordu. Bu arada o günden şimdiye kadar 2 bin Afgan askeri bizim saflarımıza katıldı. Biz hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz.

Taliban’ın son dönemdeki askeri saldırılarını arttırmasının Amerika’nın Katar’da imzaladığı anlaşmayı uygulamamasıyla bir ilgisi olmadığını belirten Taliban Sözcüsü, “Doha anlaşmasının genel olarak bizim operasyonlarımızla hiçbir ilgisi yok. Afganistan’ın tamamındaki çatışmaların durması gerekiyor. Amerika’nın sözünde durmayacağı ilk günden belliydi. Şu anda da onlar Afganistan’dan çekiliyor” dedi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, “Afgan hükümetinin Türkiye’nin Kabil Havaalanında asker bulundurması konusunda anlaşma yaptığına dair haberler yayımlanıyor ve bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. Taliban neden Türkiye’nin Kabil’de asker bulundurmasına karşı çıkıyor?” şeklindeki sorusuna da şu cevabı verdi:

Türkiye Kardeş Bir Ülke Ancak NATO Üyesi

- Biz Türkiye’nin İslami ve kardeş bir ülke olduğuna inanıyoruz; ama gerçek şu ki eğer onlar belirli bir adım atarak Afganistan’da var olmak isterse kuşkusuz Afganistan halkı onlara karşı koyacaktır. Çünkü Türkiye ile Amerika’nın bir farkı yoktur. Zira Türkiye NATO üyesi bir ülkedir. Biz onları ve diğer yabancı güçleri açıkça uyarıyoruz. Sizin güçlerinizin Afganistan’daki varlığı kabul edilmiyor. Bu yüzden Türkiye’den Afganistan dosyasına girmemesini istiyoruz.

Taliban’ın 2000 yılından beri çok değiştiğini belirten Zebihullah Mucahid, Amerika’nın saldırdığı dönemde Taliban yönetimindeki Afganistan İslam Emirliği’nin bir iç savaş içinde olduğunu ve bu yüzden de komşu ülkelerle iyi ilişkiler kuramadığını belirtti.

Taliban’ın 2000 yılından bu zamana kadar çok tekamül ettiğini ve davranışlarını değiştirdiğini belirten Mücahid, İran ve Pakistan gibi komşu ülkelerin halklarının da artık Taliban’daki bu değişimi görmesi gerektiğini söyledi.

Gazetenin “Molla Mennan Niyazi” adlı bir Taliban liderinin kısa bir süre önce yayımladığı video mesajıyla İran’a tehditler savurduğunu hatırlatması üzerine de Zebihullah Mücahid şu cevabı verdi:

- Molla Mennan Niyazi gibi kişiler, Taliban saflarından ayrıldı. Onlar zaten Afganistan İslam Emirliği’ni temsil etmiyor. Biz defalarca bu şahısların aşırılıklarını reddettik, bu tür tavırlar konusunda uyarılarda bulunduk ve şu anda da bu şahısların bizimle ilgisinin olmadığını ilan ediyoruz.

Afganistan sorununun bir iç bir de dış boyutu olduğunu belirten Taliban Sözcüsü, dış kaynaklı sorunun çözümü ve Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi için müzakere yaptıklarını ve Amerikalılara “Bizden komşu ülkelere ve Amerika’ya yönelik hiçbir tehdit olmayacak” diye güvence verdiklerini söyledi.

Zebihullah Mücahid, “Doha anlaşmasında Amerikalılara dedik ki on gün içerisinde Afgan hükümetiyle “Afganlılar arası diyalog” başlatmamız gerekir. Ancak müzakere yolu çift taraflı olmalıdır. Maalesef Kabil, geçen yıl Amerikan başkanlık seçimlerinin sonucunu bekledi ve bizimle müzakere yapmadı” dedi ve amaçlarının Afganistan’da bir ulusal diyalog başlatmak olduğunu söyledi.

Başta İran ve Pakistan olmak üzere tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirten Talliban Sözcüsü, Afganistan topraklarının yüzde 83’ünün de Taliban kontrolünde olduğunu öne sürdü.

El Kaide ile ilişkimiz yok, IŞİD düşüncesini kabule etmiyoruz

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Taliban’ın el-Kaide ve IŞİD’le ilişkileriyle ilgili bir soruyu da şöyle cevapladı:

- El Kaide’nin Afganistan’daki varlığı geçmişte olan bir şey. O dönemde Sovyetlerin Afganistan’a saldırısı sebebiyle tüm İslam ülkelerinden insanlar onlara karşı cihat etmek için Afganistan’a geldi. O dönemde el-Kaide üyeleri, Afganistan halkına yardım etti. Cihat döneminden sonra el-Kaide liderlerine dönemin hükümeti tarafından Afganistan vatandaşlığı verildi ve “Arap- Afganlar” denen bir olguya şahit olduk. Maalesef bu, İslam Emirliğine kalan bir mirastı.

Cihat döneminden sonra biz el-Kaide’nin davranışlarını kontrol altında tutmaya çalıştık. Ancak bazı olaylar oldu ve 2000 yılından sonra onların bazıları ülkelerine döndü veya tutuklandı. Şu anda da IŞİD adlı bir olguyla karşı karşıyayız. Zabul, Helmend, Cozcan, Nengerhar, Koner u Gur gibi yerlerde onlarla mücadele ediyoruz; ama onlar henüz Kabil’de görülmedi.

Bu grupla her şekilde mücadele edeceğiz ve el-Kaide ile de şu anda hiçbir irtibatımız yok. Biz asla IŞİD düşüncesini kabul etmiyoruz. Hatta onlar bize mürtet diyorlar. Bu yüzden de onlarla hiçbir doğrudan ilişkimiz yok.

Şunu kabul etmeliyiz ki fıkhi ihtilaflar yalnızca ilmi sınırlardadır. Onun dışında biz hepimiz Müslümanız ve bir kelime etrafında toplanmışız. Bu yüzden şunu belirteyim ki bizim tarafımızdan komşu ülkelere yönelik zerre kadar tehdit olmasını istemiyoruz. Biz onlarla kardeşiz ve onların siyasi, ekonomik, toplumsal tecrübelerinden ve güvenlik alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz.

Kaynak: Yakın Doğu Haber