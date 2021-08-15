Taliban: Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz

Afganistan'da son zamanlarda ilerleyişini sürdüren Taliban,bu sabah peş peşe Kabil dışında kalan tüm vilayet merkezlerini ele geçirdi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Independent Türkçe'den Abdullah Rahimoğlu'na verdiği demeçte, Taliban'ın Kabil dışında Afganistan genelinde hakimiyet sağladığını söyledi.

Kabil'in kapılarına dayandıklarını ifade eden Mücahid, "istedikleri an Kabil'i alabileceklerini" belirtti.

Mücahid, sivil insanların zarar görmemesi için Kabil'i zor kullanarak almak istemediklerini kaydetti.

Kabil yönetimiyle müzakerelerin başladığını dile getiren Mücahid, "barışçıl yollarla Kabil'i teslim alacaklarını" vurguladı.

Mücahid, "kimsenin canı ve malına zarar vermek istemediklerini ve Kabil halkının bu konuda endişesinin olmaması gerektiğinin" altını çizdi.

"Taliban'ın kimseden intikam alma gibi bir planının olmadığını" aktaran Mücahid, Kabil yönetiminde çalışan asker ve sivil herkesi affettiklerini öne sürdü.

Mücahid, "Tüm Afganlara hizmet edecek ve herkes tarafından kabul görecek, herkesin kendisini bulabileceği bir İslami hükümet kuracağız" dedi.

Independent Türkçe'den Emir Ekşioğlu'na konuşan, Taliban'ın en önemli isimlerinden, aynı zamanda eski lider Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup da Kabil'e girmeye başlaklarını kaydetti.

Molla Muhammed Yakup, "Kabil çok kısa süre içerisinde kontrolümüze geçecek. Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli. Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani için "Afganistan için büyük bir sorundu" ifadelerini kullanan Yakup, "Binlerce kişinin ölümünden sorumlu biri. Zaferimizi kabul etmeli" diye ekledi.

"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz" diyen Yakup, "Kısa süre içerisinde hangi ülke olursa olsun Afganistan İslam Emirliği topraklarında yabancı güçleri işgalci olarak görüp gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye hakkında da konuşan Yakup, "Türkiye, yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke" dedi ve ekledi:

Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz.

Edinilen bilgilere göre ABD'nin Afganistan Barış Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, az önce başkent Kabil'e geldi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesi sürüyor.

Halilzad'ın Kabil'e gelmesi ile bir grup Taliban heyetinin de Kabil'e geldiği ve Gani ile pazarlığa başladığı iddia edildi.

Hükümetten henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi, yaptığı açıklamada, Kabil'in güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu bildirdi.

Muhammedi, güvenlik konusunda Kabil sakinlerinin hiçbir endişesinin olmamasını istedi.

Ayrıca Taliban'ın Kabil'e girdiği bilgilerinin paylaşılmasıyla kent merkezinde panik bir hava yaşandı.

Okullar, resmi idareler tatil edilirken insanlar her tarafa kaçışmaya başladı.

Diğer taraftan 20 yılın sonunda ABD Kabil Büyükelçiliğinin de tahliyesi sürüyor.

Böylece Taliban üyeleri, Kabil'i bugün ele geçirdiği takdirde son 10 gün içinde ülke genelini kontrol etmiş olacak.