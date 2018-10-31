Taliban üyelerinin bulunduğu hapishanede intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil’in en büyük hapishanesinin kapısının yakınında hükümet yetkililerini taşıyan bir otobüse intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kabil'in Pul-e Çarki hapishanesinin yakınında hükümet görevlilerini taşıyan bir aracın hapishaneye girmek için yavaşladığı sırada saldırının gerçekleştiği açıklandı.

Saldırının meydana geldiği Pul-e Çarki hapishanesinde yüzlerce Taliban mensubunun bulunduğuna da dikkat çekildi.

Taliban'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Askeri helikopter düştü

Afganistan ordusuna ait askeri helikopter içerisindeki 25 asker ile yere çakıldı. Afgan yetkililer, ülkenin güneybatı bölgesinde Farah eyaletinde bir alana düşen helikopterde kurtulan olmadığını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Naser Mehri, iki helikopterin son kontrol için olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti. Mehri, helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü açıkladı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 11:12