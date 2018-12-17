Taliban ve ABD yetkilileri BAE'de buluşacak

Afganistan hükümeti adına oluşan bir heyet, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ndeki yetkilileriyle bugün bir araya gelecek, konuşmanın ana sözcüsü, Afganistan'daki 17 yıllık savaşı sona erdirmek için müzakerelerin temelini atmaya yönelik diplomatik hareketlerin devam ettiğini söyledi.

Zabihullah Mücahid, Suudi Arabistan, Pakistan ve BAE'den temsilcilerin de, Taliban yetkilileri ve ABD özel barış elçisi Zalmay Khalilzad ile Katar'da en az iki görüşme sonrasında gerçekleşen toplantıya katılacağını söyledi.

Afganistan'ın en etkili silahlı gücü Taliban, Afganistan'daki uluslararası güçlerin varlığının barışın önündeki en büyük engel olduğunu söylese de, Kabil hükümetiyle karşılıklı tanınma, anayasa değişiklikleri ve kadın hakları gibi konuların müzakere edilebileceğini söyledi.

Pakistan taşın altına elini soktu

ABD yönetiminin, Afgan Talibanı'nı diyalog masasına gelmeye ikna etmek için Pakistan'a etkisini kullanması yönünde çağrılarda bulunduğunu hatırlatan Han, Afgan Talibanı ile ABD arasında görüşme ayarlandığını duyurdu.

Yıllardır Pakistan'ın, Afganistan'da çözümün askeri değil diyalog yöntemiyle çözüleceği yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Han, "Bize uzun zamandır Afganistan konusunda yaptığımızdan daha fazlasını yapmamızı isteyen ABD yönetimiyle Afgan Talibanı arasında görüşme ayarladık. İki taraf 17 Aralık'ta bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net