Taliban yolcu minibüsüne saldırdı iddiası

Taliban mensuplarının, Afganistan'ın Gur vilayetinde yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiğini Gur Emniyet Amiri Sayed Zia Husaini açıkladı. Husaini, Gur'un Bar Hane bölgesinde seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Husaini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 14:27