Taliban yönetimi, Afganistan'da 23 milyon "sakıncalı" siteye erişimi engelledi

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi İletişim ve Enformasyon Bakanı Necibullah Hakkani, "gayri ahlaki internet sitelerine karşı sürdürülen kampanya sonucunda 23.4 milyon internet sitesinin erişime engellendiğini" açıkladı.

Hakkani ayrıca, gayri ahlaki internet sitelerinin sürekli olarak farklı bir isimle yeniden açıldığını belirtti.

Öte yandan Hakkani, tespit edilen kayıtsız sim kartlarının ise yüzde 85’inin iletişime kapatıldığını ifade etti.

Bakanlık açıklamasında geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık olarak 5 kat artışla 6.8 milyar Afgani gelir elde edildiği bilgisi yer aldı.

İletişim ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Ahmed Mesud Latif Ray ise Afganistan ile iş birliği yapmaması sebebiyle Facebook'u da bünyesinde barındıran "Meta" şirketini eleştirdi.

Latif Ray, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin uluslararası alanda tanınmadığı için şirketin kendileri ile iş birliğine girişmediğini ifade etti.

Özellikle yüz binlerce Afganın kullandığı Meta bağlantılı Facebook'un Afganistan yönetimiyle iş birliğinden kaçındığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News