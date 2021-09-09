Taliban yönetiminin Başbakanı Hasan Ahund'dan ilk sözler

Taliban'ın ilan ettiği Afganistan İslam Emirliği'nin Başbakanı Hasan Ahund ilk açıklamalarını yaptı.

El Cezire Arapça'nın yayınladığı açıklamalarda Ahund önemli ifadeler kullandı.

Ahund'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Afganistan İslam Emirliği geri döndü"

Ahund sözlerine "Tüm Afgan milletine ve İslam ümmetine bildiriyorum ki Afganistan İslam Emirliği geri dönmüştür." ifadesiyle başlarken, bu durumun Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Afganistan halkına tüm hizmetleri sağlayacaklarını kaydeden Ahund, "Afgan halkının onurlu bir biçimde hayatını sürdürebilmesi için tüm hizmetleri sağlayacağız. Afganistan tarihine geçen bu önemli tarihi an için canımızla malımızla pek çok bedel ödedik. Afgan halkının kanının dökülmesi ve tahkir edilmesi dönemi sona erdi, bunun için çok çaba sarf ettik. Taliban'ın tüm yetkilileri büyük bir sorumluluk altında" şeklinde konuştu.

"Genel af ilan edildi"

Başbakan Ahund, Taliban'a karşı savaşanlar da dahil herkesin affedildiğini "Taliban, kendisine en büyük kötülükleri ve eziyetleri yapanlar da dahil herkese genel bir af ilan etmiştir. Bu da bu hareketin ne kadar açık gönüllü ve merhametli olduğunun, halka ne kadar iyi davranacağının en büyük delillerinden biridir." sözleriyle belirtti.

İslami bir yönetim kurulacağını kaydeden Ahund, herkesten bu projelerine yardımcı olmalarını talep etti: "Tüm İslam Ümmetine ve özellikle Afgan halkına garanti veriyorum ki her türlü hayrın, kurtuluş ve refahın elde edilmesi, İslami bir düzen kurulması için çalışacağız. Bu mübarek projemize herkesin katılmasını, yardımcı olmasını talep ediyoruz."

"20 yıldır bunun için uğraşıyorduk"

'Afganistan İslam Emirliği' Başbakanı Ahund, 20 yıldır ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi ve İslami bir sistemin kurulması için çabaladıklarını söyledi: "Afganistan'dan son ABD askerinin çekilmesi anında yaşadığım mutluluğu size tarif edemem, 20 yıldır bunun için, Amerikalıları ve tüm kafirleri çıkarmak Afganistan'dan çıkarmak için uğraşıyorduk. Böyle bir hedefin başarılmasından elbette Müslümanlar büyük bir mutluluk duyacaklardır."

Ahund, ülkeden gidenlere de geri dönme çağrısı yaptı: "Afganistan'dan kaçan eski yetkililerin ülkelerine dönmesi çağrısında bulunuyorum, emniyetlerine dair onlara güvence veriyorum, dönsünler ve ülkelerine hizmet etsinler. Dış güçlerin Afganistan İslam Emirliği'nin onlardan intikam alacağına dair söylentilerine kulak asmasınlar, bu yalanları duymazlıktan gelsinler. İnanıyorum ki tüm dünya Afganistan İslam Emirliği'nin kimseden intikam peşinde olmadığını kesin biçimde gördü. Eğer bir kişiden bile intikam alsaydık buna hem Afganlar hem dünya şahit olurdu. Böyle bir örneğe rastlanmaması intikam peşinde olmadığımıza dair açık bir delildir. Afganistan'a dönsünler, emniyet içerisinde aileleriyle yaşamayı sürdürsünler."

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Ahund

1954, Kandahar'ın Argandab ilçesinde dünyaya gelen bir Peştun olan Ahund, bölgede ve Pakistan içerisinde dini eğitim aldı.

Sovyetler Birliği işgaline karşı savaşa katılan Ahund, Hizb-i İslami Halis içerisinde faaliyet gösterdi. Bu yıllarda Taliban kurucusu Molla Ömer ile yakın bir arkadaşlık kurdu.

Taliban yönetimi döneminde Kandahar Valiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2001 sonrasında da Taliban'ın üst düzey şurasındaki önde gelen isimlerden biriydi.

Kaynak: Mepa News