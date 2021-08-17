Taliban'dan ilk basın toplantısı: 'Herkes affedilecek'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, "Afganistan'da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

"BİZE KARŞI DURAN HERKESE KARŞI DÜŞMANLIĞIMIZ SONA ERDİ"

"Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat kendi güçlerinin sorumluluğunda olacağını yineledi.

"İNTİKAM AMACI GÜTMEYECEĞİZ"

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmayacağını belirterek, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum" dedi.

"AFGANİSTAN'IN GÜVENİ VE HUZURUNU İSTİYORUZ"

Mücahid, "Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A'dan z'ye kimseden intikam almayacağız. Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan'ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz" dedi.

"KADINLAR OKULA GİDEBİLECEK VE ÇALIŞABİLECEK"

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, kadınların okula gidebileceğini, okullarda ve hastanelerde çalışabileceğini açıkladı.

Mücahid, "Pakistan, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimiz var ama müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun parçası değiliz" dedi.