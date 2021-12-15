TDV'den Afgan ailelere gıda yardımı

Kabil'de düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihat Erginay ve Taliban Yönetiminin Doğal Afet Bakanı Gulam Gavs Nasıri katıldı.

Pirinç, yağ, şeker, çay ve makarna içeren yardım kolilerinin 500'ü dağıtılırken, kalanların birkaç gün içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Büyükelçi Erginay, yaptığı konuşmada, söz konusu yardımların ilk olmadığına değinerek TİKA ve AFAD gibi Türk kurumlarının daha önce ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Afgan ailelere yönelik gerçekleştirdiği yardımları hatırlattı.

Erginay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ve Türk insanının Afgan halkına bağlılığı tamdır. Geçmişte de göstermiştir. Tarihte de göstermiştir. Şimdi de Afganistan'ın zor durumunda bu yardımlarımızı yapmak bizim insani görevimizdir. Biz aynı zamanda sadece Türkiye olarak değil, uluslararası topluma da bu yardımları artırmasını, devam ettirmesini telkin ve teşvik ediyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz."

Nasıri ise Türkiye ve kurumlarına teşekkür ederek, ülkesine yönelik yardımların sürmesini istedi.

Afgan halkının yardımlara ihtiyacı olduğunu belirten Nasıri, Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımların durmasını Afgan halkına yönelik bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirdi.

Nasıri, "İnşallah halkımız zalim siyasetin kurbanı olmaz."dedi.

Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Abdulcelil Alpkıray ise Afganistan'da gıda yardımı dışında su kuyusu açtıklarını, yetimhane hizmeti verdiklerini ve benzeri insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

- Ülkedeki insani kriz derinleşiyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında geliyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.