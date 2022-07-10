TDV'den binlerce Afgan aileye kurban eti

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliği ile düzenlenen "Vekaletle Kurban" organizasyonu ile Afganistan'ın 11 vilayetinde ihtiyaç sahibi 26 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Türkiye'deki hayırseverlerin kurban edilmek üzere vekalet yoluyla gönderdikleri 8 bin 50 hisse karşılığında 1150 büyükbaş satın alınıp kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Mezarı Şerif kentinde 10 bin, Cevizcan vilayetinde 4 bin, başkent Kabil, Herat, Kandahar vilayetlerinde ikişer bin, Faryab, Sar-e Pol, Badahşan, Tahar, Kunduz ve Samangan vilayetlerinde ise biner aileye kurban etinin dağıtımı yapıldı.

Toplamda 26 bin ailenin her birine 4-5 kilo et dağıtıldı.

AA muhabirine konu ile ilgili bilgi veren Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği Ataşe Vekili Mikail Akboğa, organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda büyük sıkıntı çeken Afgan kardeşlerimize kurban etleriyle de olsa bir yardımda bulunmak istedik. Elimizden geldiğince Afganistan'ın birçok vilayetine, ulaşabildiğimiz her yere yardımları götürdük. Böylesine zahmetli bir organizasyonu başarıyla tamamlamak bizi çok mutlu etti. Bundan dolayı da Allah'a hamdediyoruz. Vekalet vererek kurbanlarını vakfımız aracılığıyla Afganistan'a gönderen Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kurban ibadetlerini kabul etsin."

İhtiyaç sahibi ailelerden, yetimlere, dullara, engellilere ve çatışmalar nedeniyle evlerinden olan insanların yaşadığı kamplara kadar toplumun geniş kesimine dağıtımda bulunduklarını aktaran Akboğa, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Vakfımız olarak Afgan halkının her daim yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bayramdan hemen önce de bir hayırseverin desteğiyle yaklaşık 30 bin dolar parayı nakdi olarak 440 aileye dağıtmıştık. Bayram nedeniyle şu an kurban eti dağıttık ancak bundan sonra da su kuyusu açma, gıda dağıtımı, zekat ve adak gibi rutin yardımlarımız da yıl içeresinde devam edecektir."

Türkiye'nin Afgan halkına yardımları sürecek

Başkent Kabil'deki dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay da yaptığı açıklamada, Türkiye ve kurumlarının daha önce de birçok defa Afgan halkına yardımlarda bulunduğunu belirterek, bunun devam edeceğini aktardı.

Erginay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan gelen bu değerli katkıyı burada en iyi şekilde dağıtmaya gayret ediyoruz. Kuruluşlarımızla ve kurumlarımızla birlikte. 5'inci 'İyilik Treni' önümüzdeki günlerde burada olacak. Bu trenle gelen malzemenin önemli kısmını deprem yaşayan bölgelere ileteceğiz. Burada çadır, battaniye gibi eşyaların yanında gıda katkısı da olacak. Bunları ivedilikle Afgan Kızılayının da katkısıyla deprem bölgesine ileteceğiz ve orada hemen dağıtımını gerçekleştireceğiz."

Daha önce, Türkiye'den, Afganistan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesine katkı sunma hedefiyle gönderilen 4 "İyilik Treni" ile gelen 5 bin tondan fazla yardım, aralarında yetim, dul ve engellilerin de olduğu ihtiyaç sahibi yüz binlerce Afgan'a ulaştırılmıştı.