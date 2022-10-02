TİKA, Afganistan'daki Hattatlar Evi'ni onardı

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Herat Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hattatlar Evi yenilendi ve kapasitesi artırıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Naimullah Hakkani ve TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz katıldı.

Törenin ardından yenilenen Hattatlar Evi, Afganistanlı hat sanatçılarının kullanımına sunuldu.

Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Hakkani, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin Afganistan'da yaptığı insani yardımların iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ve özellikle TİKA'nın yoğun desteklerinin göze çarptığını söyledi.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu İlhan da ülkesinin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu ve tüm dış temsilcilikleri vasıtasıyla burada insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Deniz de "Kalkınma veya teknik projelerini her alanda yapmaya çalıştığımız gibi kültürel ve sanatsal sahada da sosyal kalkınmalar önceliklerimiz arasındadır. Bu açıdan ikili iş birliklerini önemsiyoruz." diye konuştu.

Deniz, ülkedeki insani ve ekonomik kriz şartlarında kültür ve sanat faaliyetleri aracılığıyla Afgan halkına nefes alma imkanının sağlandığını vurguladı.

Herat Hattatlar Derneği Başkanı Mir Veli Ahmed Sabri, derneklerinin 1991'den bu yana faaliyet gösterdiğini ve şu ana kadar binlerce mezun verdiklerini belirtti.

Sabri, TİKA'nın Heratlı sanatçıların her zaman yanında olup onları desteklemesini takdir ettiklerini ve binalarının yenilenmiş fiziki şartlarından dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.