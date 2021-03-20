Tivere Kaymakamı Muhammed Alam bombalı saldırıda öldü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinin Tivere ilçesi Kaymakamı Muhammed Rafik Alam, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Sözcüsü Aref Abir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tivere Kaymakamı Alam’ın içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Abir, saldırıda Kaymakam Alam’ın yaşamını yitirdiğini, eşi ve 2 çocuğunun yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban, saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
AAGüncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 16:16