Türkiye Afganistan'daki kız okulu için devrede

Afganistan’da Türkiye-Katar ortaklığında Kabil Havaalanı’nın açılması için temaslar devam ederken Türkiye kız çocuklarının eğitimi için de devreye girdi.

Havalimanın açılması ile ilgili çalışmalar için Taliban yönetimi ile zaman zaman bir araya gelen Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, kız öğrencilerin okula dönmeleri konusunu da her görüşmede gündeme taşıyor.

Maarif Vakfı tarafından açılan ve işletilen 14 kız okulundan 10’unda eğitim öğretim devam ediyor. Türkiye, Taliban yönetimiyle açılmayan 4 okuldan Kabil’deki kız okulunun faaliyetlerine başlaması için de yoğun diplomatik temaslar yürütüyor. Konu, Afganistan heyetinin ekim ayındaki Ankara ziyaretinde de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışileri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmesinde Kabil’deki kız okulunun açılması konusu etraflıca görüştü.

GÜVEN VERİCİ BİR ADIM OLACAK

Bu görüşmede, bu beklentinin sadece Batılı ülkelerin değil Müslüman ülkelerin de beklentisi olduğu net olarak vurgulandı. Kabil’deki kız okulunun açılması, Taliban yönetimi açısından Ankara ile ilişkilerin geleceğinde güven verici bir adım olarak görülüyor.