Türkiye'den Afganistan'a yardım eli

Türkiye merkezli olarak insani yardım çalışmaları yürüten İyilikte Yarışanlar Derneği Afganistan'da faaliyetlerine devam ediyor.

İyilikte Yarışanlar Derneği, acil insani yardım çalışmaları kapsamında Afganistan'a ulaştı.

Bu kapsamda başkent Kabil'de bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Çalışmalarda bir yetimhanenin de inşaatına başlandı.

Bölgeye ulaşan derneğin Genel Başkanı Fatih Taşkıran, Afganistan'ın savaşa dayalı bir ekonomisinin olduğunu, ancak savaşın bitmesiyle beraber, büyük bir işsizlik sorununun ortaya çıktığını belirtti.

Ülkeye uygulanan fiili ambargo nedeniyle gıda fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu belirten Taşkıran, halkın bu durumdan büyük bir zarar gördüğünü söyledi.

Taşkıran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan'da halk savaşın bitmesiyle birlikte istikrar ve emniyetin sağlanmasını istiyor. Ancak burada başarısız olan dış odaklar, burada yaşadıkları ve yaşattıkları fiyaskonun bedelini halka ödetmek istiyorlar.

Bundan dolayı burada ciddi bir insani kriz baş göstermiş durumda.

Afganistan, nüfusuna oranla dünyanın en çok yetim barındıran ülkesi. Savaş sebebiyle burada yaklaşık 2 milyon çocuk yetim kalmış durumda. Bu çocuklara sahip çıkılması ve onlara eğitim imkanlarının sunulması, Afganistan'ın geleceğinin inşa edilmesi adına önem taşıyor."

İyilikte Yarışanlar Derneği yetkilileri Afganistan'da insani yardım çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, destek olmak isteyen bağışçıların, derneğin iletiğim numaralarına ulaşarak, banka hesaplarına havale yoluyla ve online bağışla çalışmalara destek olabileceğini kaydetti.