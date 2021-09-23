Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Muttaki ile görüştü

Taliban'ın ilan ettiği 'Afganistan İslam Emirliği' (AİE) ile Türkiye arasında diplomatik temaslar sürüyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre bugün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, başkent Kabil'de AİE Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken, Muttaki, Türkiye'yi Afganistan'daki projelerini tamamlamaya çağırdı ve ikili iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği vurgusu yaptı.

Taraflar, Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağladığı 15 Ağustos tarihinden bu yana temaslarını sıklaştırdığı göze çarpıyor.

Türkiye, Taliban'ın Kabil'i kontrol altına alması sonrası elçiliğini kapatmayan birkaç ülke arasında yer alıyordu.

Kaynak: Mepa News