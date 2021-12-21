Türkiye'den Afganistan’daki 5 havalimanı için ortak teklif

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah’la Dışişleri Bakanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan’la ilişkilere dair bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven arttırıcı adımlar attığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu adımları Azerbaycan’la istişare içinde attığının altını çizerek, “Arzumuz, Güney Kafkasya’da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi” diye konuştu.

KATAR İLE ORTAK TEKLİF

Çavuşoğlu, Afganistan’daki insani durumu görüşmek üzere önceki gün Pakistan’da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17’nci Olağanüstü Toplantısı’nın çok faydalı geçtiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan, Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız Doha’ya gidiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Arkadaşlarımız Doha’ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil’e gidecekler. Çarşamba günü büyük olasılıkla gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, uyarsa havaalanlarını işletiriz beraber, Katar’la beraber. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek.”

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNİ TAKİP EDİYORUZ

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ise, Malezya’nın Türkiye’ye kardeş bir ülke gözüyle baktığını belirterek, “Biz aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam ümmeti içindeki liderliğini de yakından takip ediyoruz. Türkiye bu anlamda liderlik üstleniyor ve ümmet bence birlikte çalışmalı, yakın bir iş birliği içinde olmalı. İslam iş birliği gibi resmi platformlar var. Aynı zamanda biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Türk hükümetinden bazı konularda liderlikte bekliyoruz. Ümmeti ilgilendiren konularda, Afganistan ve Filistin gibi konularda liderliğini bekliyoruz.

Muhalefet bu projeye de karşı

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin’in Kanal İstanbul’a ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Büyük bir vizyon, büyük bir projedir. Bizde bir muhalefet var. İkide bir çıkıyor, Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Bir de Kanal İstanbul’a ilgi duyan ülke ve şirketlere tehditler gönderiyor, asarız keseriz vesaire diye.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, kimsenin bu tehditleri ciddi bulmadığını dile getirerek, “Kardeş Malezya ve firmalarının böyle önemli bir projede yer almasından ancak memnuniyet duyarız. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu büyük, vizyoner projeyi inşallah hayata geçireceğiz.” dedi.