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Twitter'dan Taliban'a operasyon

Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi.

Afganistan 03.10.2021, 21:13
Twitter'dan Taliban'a operasyon

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır." ifadesi ile karşılaştı.

Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

Kaynak: AA
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#Twitter #taliban #Zabihullah Mücahid
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