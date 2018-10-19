Üst düzey Afgan General öldürüldü

Üst düzey bir Afgan güvenlik komutanı olan Kandahar polis şefi General Abdul Raziq, bir koruma tarafından vurularak öldürüldü.

Taliban üyeleri, valinin askeri kompleks içinde üst düzey bir toplantı sonrasında General Raziq'i ve ABD komutanı General Scott Miller'ı kaçarak hedef aldı.

Yerel istihbarat lideri de saldırıda öldürülürken vali ile birlikte üç Amerikan askeri yaralandı.

Kandahar kentindeki saldırı Cumartesi günü yapılacak seçimlerin hemen öncesinde yapıldı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, General Raziq hakkında "acımasız bir polis şefi" olarak atıfta bululundu. Hem kendisinin hem de General Miller'ın hedef alındığı bildirildi.

Ancak Pentagon ABD komutanının kilit hedefler arasında olduğunu reddetti.

Suikast, Taliban için çok önemli bir zafer ve Afgan ve ABD karşı-isyan kampanyası için büyük bir darbe olarak görülüyor.

General Raziq uzun süredir işkence de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerinden suçlanıyor. Taliban'ın güçlü bir düşmanıydı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 09:06