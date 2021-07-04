Vali sekreterinin aracına yerleştirdikleri bombayı valilik girişinde patlattılar

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde vali sekreterinin aracına yönelik bombalı saldırıda vali sekreteriyle bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet yetkilileri, vali sekreteri Mansur Ahmed'in kullandığı araca yerleştirilen bombanın, Kandahar valilik binasına girerken patlatıldığını açıkladı.

Saldırıda sekreter Ahmad ile bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban militanlarının, son 24 saat içerinde ele geçirdiği 7 ilçenin içerisinde Kandahar merkezine çok yakın mesafede olan Pencvai ilçesi de bulunuyor.

Taliban, Eylül 1994'te, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde 50 medrese öğrencisiyle birlikte kurulmuştu ve bu nedenle Kandahar vilayeti örgüt için ayrı bir önem taşıyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre, son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 60 ilçeyi ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 143 olduğunu iddia ediyor.

Taliban 407 ilçenin 140'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

AA