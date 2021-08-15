Vietnam'dan Afganistan'a: İki fotoğraf bir Amerika

Taliban, Afganistan'da birçok vilayeti ele geçirerek, Kabil'e girdi. Taliban'ın Kabil'e girdiğini ise Afganistan İçişleri Bakanlığı duyurdu. Taliban'ın başkente girmesiyle birlikte, halk kaçmaya başladı.

ABD, BÜYÜKELÇİLİĞİ TAHLİYE EDİYOR

Bu sırada ABD ise, başkent Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Tahliye sonrası Başkan Biden'ın açıklamaları akıllara geldi.

JOE BİDEN 'TALİBAN, KUZEY VİETNAM ORDUSU DEĞİL" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Taliban... Kuzey Vietnam ordusu değil... İnsanların Afganistan'dan ABD'nin büyükelçiliğinin çatısından kaldırıldığını göreceğiniz hiçbir durum olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN 46 YIL SONRA AYNI POZ

Ancak ABD için Afganistan çekilen tahliye fotoğrafı ilk değildi.

1975 yılından Vietnam Savaşı sırasında yapılan tahliyede ABD, aynı pozu vermişti.

Kamuoyunda büyük bir yankı oluşturan tahliyede, birbirlerini ezerek helikoptere binmeye çalışan Amerikalıların çareziliğine, dünya şahit olmuştu.

Saygon’un düştüğü gün ‘’Operation Frequent Wind’ adı verilen operasyonla şehirde bulunan bin Amerikalı ve 5 bin Amerikan yanlısı Vietnamlı helikopterlerle 18 saat içinde açıktaki uçak gemilerine taşındı. Bu tarihteki en büyük helikopter tahliyesi oldu.