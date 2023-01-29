Yaptırımlar Afganistan ekonomisini durduramadı

Dünya Bankası, Afganistan'a ilişkin açıkladığı son rakamlarda ülkedeki ekonomik durumu ortaya koydu.

Yayınlanan rapora göre ihracat rakamlarının hızla arttığı ve ekonomik gelişmelerin ivme kazandığı dikkat çekti.

Rapora göre 2022 yılının Temmuz ayından bu yana enflasyon baskısının azaldığına vurgu yapılan raporda, enflasyon oranının 2022 başında yüzde 42.5 seviyesinden yıl sonunda ise 6.1 düzeyine kadar gerilediği ifade edildi.

Raporda, devletin gümrüklerden elde ettiği gelirlerde de artış olduğuna vurgu yapıldı. Bu durumun ülkede yolsuzluğun sona ermesiyle bağlantılı olduğu ve gelirlerin hızla arttığı belirtiliyordu. Raporda Mart-Aralık 2022 döneminde toplamda 1.54 milyar dolar vergi toplandığı ve bunların büyük kısmının gümrüklerden geldiği ifade edildi.

Öte yandan raporda Afganistan'ın para birimi olan Afgani'nin de değer kazandığı görüldü. Buna göre dolar ve euro kurlarında yüksek seviyeler geride kaldı ve denge yakalandı. Öte yandan Afgani, İran ve Pakistan'ın para birimleri karşısında hızlı bir şekilde değer kazanmayı sürdürüyor.

Raporda, Afganistan'ın ihracat rakamlarında yaşanan devasa artış da dikkat çekti. Buna göre 2022 yılının 9 aylık döneminde ihracat rakamları, 2021 yılının tamamına oranla yüzde 90 artarak 1.7 milyar dolar düzeyine çıktı. İhracatta Pakistan'ın payı yüzde 65, Hindistan'ın payı yüzde 20 olurken, bunları Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Türkiye ve Çin takip etti.

Afganistan'a halen ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerce ekonomik yaptırımlar uygulanıyor. Ancak buna rağmen ekonomideki olumlu rakamlar ülkenin geleceği açısından dikkat çekici bulunuyor.

Kaynak: Mepa News