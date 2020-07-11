banner15

1 Çocuğu kurtarmaya giden 11 kişi boğuldu

Mısır'da denizde çırpınan çocuğu kurtarmak isteyen 11 kişi çocukla birlikte boğuldu

1 Çocuğu kurtarmaya giden 11 kişi boğuldu

Mısır'ın sahil kenti İskenderiye'de, denizde boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için suya giren 11 kişi çocukla birlikte dalgalara yenik düşerek boğuldu

İskenderiye Yazlık ve Turizm Merkezi İdaresinden yapılan açıklamada, Acemi bölgesinde suda çırpınan bir çocuğu kurtarmak için denize giren 11 kişinin de çocukla birlikte boğulduğu belirtildi.

Boğulanlardan 8'inin cesedine ulaşıldığı, diğerleri için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. 

Başbakanlık kararıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında, olayın yaşandığı Nahil sahilinde denize girmek daha önce yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48