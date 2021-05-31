10 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde Boko Haram'ın saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Saldırının ardından Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 10 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Yerima çok sayıda teröristlerin yaralı kaçtığını söyledi.

Yerima teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.