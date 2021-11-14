101 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safaks'taki Sahil Güvenlik Merkezi birimleri tarafından biri Tunus vatandaşı, diğerleri Afrika kökenli olan 90 göçmenin gözaltına alındığı ve söz konusu göçmenler hakkında gerekli yasal tedbirler alındığı ifade edildi.

Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Nabil'de 3 kişinin, güneydeki Medenin kentinde ise 8 kişinin aynı sebeple gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, ülke genelinde gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısının 101 olduğu aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.