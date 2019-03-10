11 bebeğin ölümü Sağlık Bakanını istifa ettirdi

Tunus'ta bebek ölümlerinin gerçekleştiği Er-Rabıta Hastanesini ziyaret eden Başbakan Yusuf eş-Şahid, yaptığı açıklamada, son günlerde hastanede 11 bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı Şerif'in istifasını kabul ettiğini söyledi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, Başsavcılığın konuyu yakından takip ettiğini ve eğer bir ihmal durumu varsa sorumluların hesap vereceğini belirten Şahid, mağdur ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını, ailelere maddi ve psikolojik destek sunulması için valilere talimat verildiğini kaydetti.

İstifa eden Sağlık Bakanı Şerif'in mensup olduğu Tunus Proje Partisi Genel Sekreteri Muhsin Merzuk da sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, "Şerif'in istifa kararı, sorumluca alınan isabetli ve cesur bir karar. Sağlık Bakanı, başka nedenlerden kaynaklanan bu felaketin doğrudan sorumlusu olmadığı halde, demokratik siyasi bir rejimde olması gerektiği gibi sorumluluğu üstlenmektedir." ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Er-Rabıta Hastanesi'nde 11 bebeğin ölümünün ardından acil soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, yapılan ilk incelemelere göre, bebeklerin ölümünün kanda oluşan enfeksiyondan kaynaklanabileceği ifade edilmişti.

Bakanlığın olayla ilgili oluşturduğu komiteden yapılan açıklamada da sorumluların belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bilgisi verilmişti.

Asliye Mahkemesi Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es-Saliti de Başsavcılığın 11 bebeğin ölmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA