12 kişi İhvan-ı Müslimin’den ihraç edildi

İhvan-ı Müslimin’den ihraç edilen isimler arasında hareketin sözcülüğünü yapan Talat Fehmi’nin de bulunduğu öğrenildi.

İhvan-ı Müslimin’e yakın kaynaklar, ihraç edilen isimlerin bir süredir hareketten bağımsız birtakım faaliyetlerde bulunduklarını ve bu durumun ihraç sebepleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Milli Gazete