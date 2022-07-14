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12 kişi İhvan-ı Müslimin’den ihraç edildi

Mısır’daki İhvan-ı Müslimin hareketi, İhvan’ın üst düzey karar alma organı olan Genel Şura Meclisi’nden 12 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

Afrika 14.07.2022, 09:49
12 kişi İhvan-ı Müslimin’den ihraç edildi

İhvan-ı Müslimin’den ihraç edilen isimler arasında hareketin sözcülüğünü yapan Talat Fehmi’nin de bulunduğu öğrenildi.

İhvan-ı Müslimin’e yakın kaynaklar, ihraç edilen isimlerin bir süredir hareketten bağımsız birtakım faaliyetlerde bulunduklarını ve bu durumun ihraç sebepleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Milli Gazete

#İhvanı Müslimin #ihraç
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