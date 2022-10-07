15 düzensiz göçmen öldürüldü, tekneleri yakıldı

Libya’nın batısındaki Sabrata kentinde insan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 15 düzensiz göçmenin öldürüldüğü, teknelerinin de yakıldığı bildirildi.

Libya merkezli Huna el-Asıma haber sitesine göre olay bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Düzensiz göçmenleri Avrupa'ya geçirmeye çalışan insan kaçakçıları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık faciayla sonuçlandı.

Kaçakçılardan bir grup 15 düzensiz göçmeni vurarak öldürdükten sonra teknelerini de ateşe verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyıya vuran teknenin yangın nedeniyle harabeye dönüştüğü ve içinin ceset dolu olduğu görülüyor.

Konuya dair Libya resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.