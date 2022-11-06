1982'den beri iktidarda: 40. yılı kutlandı

Kamerun’un başkenti Yaounde başta olmak üzeri ülkenin birçok şehrinde Cumhurbaşkanı Biya için kutlamalar düzenlendi.

Ülkenin önde gelen kişileri, gazetelerde 89 yaşındaki Biya için kutlama mesajları yayımladı.

Kamerun’nun Güney Bölgesinde bulunan Mvomeka köyünde 13 Şubat 1933'te dünyaya gelen Biya, ilk olarak 1962'de ülkenin ilk cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo hükümetinde proje müdürü olarak görev yaptı.

Biya, cumhurbaşkanlığına giden yolda milli eğitim bakanı kabine müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı genel sekreterliği ve cumhurbaşkanı sivil kabine müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Ahidjo’nun 4 Kasım 1982'de istifasını açıklamasının ardından 6 Kasım 1982’de Biya cumhurbaşkanı oldu.

Sürekli sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Biya’nın 2025’te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığı ülkede en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor.

Biya, 43 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ardından dünyanın en uzun süre iktidarda olan 2. lideri konumunda bulunuyor.