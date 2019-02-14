2019, Sudan’da silahları susturma yılı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, 2019 yılının ülke genelinde silahları susturma ve barışı tamamlama yılı olduğunu söyledi.



Beşir, başkent Hartum’da orduya denk bir kurum olan Sudan Halk Savunma Kuvvetleri’nde (SHSK) yaptığı konuşmada, bu yılı ülke genelinde silahların sustuğu ve barışın tam olarak sağlandığı bir yıl olarak ilan ettiklerini, gerçekleşmesi için çaba gerektiğini, SHSK ve tugaylarına barışın tamamlanmasında rol düştüğünü belirtti.



SHSK’nin savaşçı, donanımlı, hizmetkar bir kurum olduğunu ifade eden Beşir, “Tugaylar harp zamanında savaşçıydı. Ancak şimdi onlar sağlık, eğitim ve hizmete destek için varlar. “diye konuştu.



Sudan Devlet Başkanı Beşir, gençlerin ülkenin ve geleceğinin hazinesi olduğunu belirterek, onlardan vatanları için iyi işler yapmasını, ülkelerini dış müdahalelerin olumsuz etkilerinden korumasını istedi.



Beşir, yetkilileri de gençleri sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için çalışmalar yapmaya çağırdı.



Sudan Halk Savunma Kuvvetleri, Ömer el-Beşir’in 1989’da askeri darbeyle iktidara gelmesinden 5 ay sonra kurulmuştu.



Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

Kaynak: AA