3 ayrı ülke peş peşe depremlerle sallandı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Itea kentinin 16 km güneybatısı olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 12:46'da meydana gelen depremin yerin 10 km altında oluştuğu belirtildi.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasidik Tsunami Uyarı Merkezi Papua Yeni Gine'de merkez üssü Yeni Britanya Adası olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 21:20'de meydana gelen deprem yerin 33 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Afrika kıtasının doğusunda yer alan ada ülkesi Seyşeller'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Seyşeller'de merkez üssü başkent Victoria'nın 1337 km güneydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 06:27'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Ajanslar