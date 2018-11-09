30 bin Kamerunlu Nijerya'ya sığındı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamerun'dan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek Nijerya'ya kaçan mültecilerin 5'te 4'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Sözcü Baloch, son iki haftada Nijerya'daki sığınma merkezlerine 600 Kamerunlunun geldiğini belirterek, Eylül 2017'den bu yana çatışmalar ve şiddet olaylarından kaçarak Nijerya'ya gelen Kamerunlu sayısının da 30 bine ulaştığını aktardı.

Binlerce mültecinin Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan Taraba ile Akwa Ibom, Cross River ve Benue eyaletine sığındığını belirten Baloch, "İnsanlar bize, yaşadıkları bölgelerde tırmanan şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmelerinin emredildiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Baloch, ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bu yıl 400 civarında sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun hükümetinin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce insan etkilenmişti.

Kaynak: AA