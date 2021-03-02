30 göçmenin öldürülmesiyle ilgili davada önemli gelişme

Konuya ilişkin açıklamayı Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, sosyal medya hesabından yaptı.

Başağa, paylaşımında, Mizde kentinde 30 kadar göçmenin öldürülmesiyle ilgili davada "önemli bir şüphelinin tutuklandığını" duyurdu.

Güvenlik birimlerinin insan kaçakçıları ve organize suç örgütü üyelerine göz açtırmayacağını belirten Başağa, ölen düzensiz göçmenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve davanın takipçisi olan insan hakları örgütlerine teşekkür etti.

Başkent Trablus'un güneyindeki Mizde şehrinde Mayıs 2020'de yaşanan olayda, Libyalı bir insan kaçakçısının göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine, maktul Libyalının yakınları, 26'sı Bangladeş uyruklu, 4'ü Afrikalı 30 göçmeni öldürmüştü. Olayda en az 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA