34 yıldır iktidarda olan Uganda Devlet Başkanı yeniden aday

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, gelecek yıl başında yapılacak genel seçimlerde yeniden başkan adayı olduğu bildirildi.

Seçim Komisyonu Başkanı Simon Byabakama, 5 dönemdir başkanlık koltuğunda oturan 76 yaşındaki liderin, seçimlerde aday olmak için tüm gerekli belgeleri sunduğunu açıkladı.

Adaylığının onaylanması sonrası basın mensuplarına konuşan Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, Seçim Komisyonuna teşekkür ederek, yakında kampanyası için bir manifesto yayımlayacağını söyledi.

Ülkede şimdiye kadar 22 aday başkanlık yarışına katılmak için Komisyona başvuruda bulundu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016 yılındaki seçimleri kazanarak koltuğunda oturmayı sürdürmüştü.

Şubat 2021'de başkanlık ve Meclis seçimlerinin yapılacağı ülkede, Anayasadaki 75 yaş sınırı maddesinde yapılan değişiklikle 76 yaşındaki Museveni'nin tekrar aday olmasının yolu açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 13:10