36 yıldır devletin başında olan lider seçimlere gidiyor

Kamerun'da 7 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi muhalif adaylardan Akere Muna, yarıştan çekilerek diğer bir muhalif aday Maurice Kamto'ya destek vereceğini bildirdi.

Muna'nın çekilmesiyle, pazar günü yapılacak seçimde 85 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya dahil 8 aday yarışacak.

Anglofon krizi ortasında seçim

Seçim, ülkeden ayrılmak isteyen Anglofon (İngilizce konuşan) bölgelerdeki krizin gölgesinde gerçekleştirilecek. Ayrılıkçılar, İngilizce konuşulan Güneybatı ve Kuzeybatı bölgelerinde seçimi engellemeye çalışıyor.

Muhaliflerin çatı aday çıkaramaması ve muhalif seçmenin ilgisizliği nedeniyle, ülkeyi 36 yıldır yöneten Biya'nın seçimleri kazanacağı öngörülüyor.

Paul Biya Kimdir?

6 Kasım 1982 yılından bu yana Kamerun devlet başkanıdır. Paul Biya Afrika'da en uzun süre görev yapan ulusal lider olmuştur.

Paul Biya 1961 yılında Paris'te ENA'da okudu ve diploma alarak mezun oldu. 1960'daki Bağımsızlık sonrası Kamerun'un resmi olarak devlet Başkanı Ahmadou Ahidjo altında üne yükseldi. Ocak 1964'de Milli Eğitim Bakanı Kabine Müdürü olduktan sonra Temmuz 1965 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri oldu. Ocak 1968 yılında Cumhurbaşkanı Sivil Kabine Başkanı seçildi. 1972 yılında üniter bir devlet kurulması ardından 30 Haziran 1975'te Kamerun Başbakanı oldu. Haziran 1979 yılında bir yasa ile Cumhurbaşkanı'nın anayasal halefi olarak belirlendi. Ahidjo beklenmedik bir şekilde 4 Kasım 1982'de istifasını açıkladı ve Paul Biya 6 Kasım'da Kamerun devlet başkanı oldu.

Eski dost Ahidjo

Biya Güney Kamerunlu bir Hıristiyan olduğu için halefi olarak Ahidjo gibi kuzeyden bir Müslüman tarafından seçilmiş olması şaşırtıcı kabul edildi. Biya Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ahidjo başlangıçta iktidardaki Kamerun Milli Birliği'nin (CNU) Başkanı olarak kaldı. Biya CNU Merkez Komitesi ve Politbüro haline getirilmiş ve CNU ve Başkan Yardımcısı seçildi. 11 Aralık 1982'de Ahidjo'nun yokluğunda parti işlerinin yönetiminden sorumlu olarak seçildi. Biya ilk aylarda Ahidjo'ya sadakat göstermeye devam etti ve Ahidjo'da Biya'ya desteğini göstermeye devam etti ancak 1983 yılında ikisi arasında derin bir çatlak oluştu. Ahidjo Fransa'ya sürgüne gitti ve oradan kamuoyu gücü ile Biya'yı suçlamaya başladı. Birçok yabancı liderlerin çabalarına rağmen uzlaşma olmadı. Ahidjo CNU başkanlığından istifa etti ve Biya 14 Eylül 1983 tarihinde yapılan olağanüstü toplantıda partinin başına geçti.

Darbe atlattı

Kasım 1983'te Biya, sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Ocak 1984 tarihinde yapılacağını duyurdu. Daha önce seçimler 1985'de planlanmıştı. Bu seçimde tek aday olarak oyların% 99.98'ini kazandı. Şubat 1984 yılında Ahidjo iki kişiyle birlikte 1983'de darbe planında yer almaktan gıyaben yargılandı. Biya 6 Nisan 1984 tarihinde bir askeri darbe girişimini atlattı. Ölü sayısı tahminleri 71 ila (hükümetine göre) yaklaşık 1.000 arasında değişmektedir.

1985 yılında, CNU Kamerun Demokratik Halk Hareketi dönüştürüldü. Ayrıca 24 Nisan 1988 tarihinde yeniden Kamerun Devlet Başkanı seçildi.

Muhalefetin yaygın olarak dolandırıcılık yapıldığı iddiasına rağmen Biya, resmi oyların yüzde 70,9'ini alarak 11 Ekim 2004'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yedi yıllık görev süresi kazandı. Biya 3 Kasım'da yemin etti. 2004 yılında yeniden seçildikten sonra Biya, 2011 yılında yeniden Başkan olabilmek için 1996 Anayasasında ikiden fazla seçilemez maddesini değiştirmek istedi. 2008 Yeni Yıl mesajında​​ Biya, bu insanların seçimi sınırlamak için anti-demokratik olduğunu söyleyerek, Anayasayı düzenlemeye destek verdi. Bununla birlikte, 10 Nisan 2008 tarihinde, Millet Meclisi görev sınırı kaldırmak için Anayasa değişikliği için oy kullandı. Oylama ezici çoğunlukla kabul edildi. Değişiklik, görevi bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanı olarak yaptığı işlemler için yargı dokunulmazlığı sağladı.

Ayrıca sürekli olarak RDPC Ulusal başkanı olarak yeniden seçildi. 7 Temmuz 2001'de partinin ikinci olağanüstü kongresinde yeniden seçildi ve 21 Temmuz 2006 tarihinde üçüncü olağanüstü kongre oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 09:34