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4 köy terör örgütünden kurtarıldı

Somali'de ordunun, ülkenin güneybatısında terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki 4 köyde kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Afrika 17.11.2021, 23:23
4 köy terör örgütünden kurtarıldı

Askeri yetkili Abdi Ahmed Adan, ordunun Bakool bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adan, "Ordumuz, Hudur kasabası yakınlarındaki Gomor, Aboore, Banjina ve Doonful köylerini teröristlerden geri aldı." dedi.

Teröristlerin az bir direnişle köylerden dışarı çıkarıldığını aktaran Adan, operasyonlarda can kaybının olmadığını ifade etti.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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#somali
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