4 milyon doz Moderna aşısı Nijerya'ya ulaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısından 4 milyon doz teslim aldı.

ABD hükümetinin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Nijerya hükümetine sağladığı Moderna aşısından 4 milyon doz iki uçakla Abuja'ya ulaştı.

COVAX programı kapsamında Mart ayında Nijerya hükümetine dört milyon doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 173 bin 908 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 994'ü sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 149 kişi yaşamını yitirdi.