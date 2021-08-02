4 milyon doz Moderna aşısı Nijerya'ya ulaştı
Nijerya, 4 milyon doz Moderna aşısını teslim aldı. Ülkeye daha önce de yine 4 milyon doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti.
Afrika 02.08.2021, 01:52
Batı Afrika ülkesi Nijerya, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısından 4 milyon doz teslim aldı.
ABD hükümetinin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Nijerya hükümetine sağladığı Moderna aşısından 4 milyon doz iki uçakla Abuja'ya ulaştı.
COVAX programı kapsamında Mart ayında Nijerya hükümetine dört milyon doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti.
Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 173 bin 908 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 994'ü sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 149 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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