400 kişilik cezaevinde yangın çıktı

Ulusal basındaki habere göre, sabah saatlerinde başkent Gitega'daki bir hapishanede yangın çıktı.

Yangının neden çıktığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, hapishanede 400 mahkumun bulunduğu belirtildi.

Yangında hapishanenin önemli bir kısmının hasar gördüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

Yetkililer, yangında ölenlerin olup olmadığına dair henüz bilgi vermedi.