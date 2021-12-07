400 kişilik cezaevinde yangın çıktı
Doğu Afrika ülkesi Burundi'de içinde 400 mahkumun bulunduğu bir hapishanede yangın çıktığı, yangında hapishanenin önemli bir bölümünün hasar gördüğü aktarıldı.
Afrika 07.12.2021, 15:22
Ulusal basındaki habere göre, sabah saatlerinde başkent Gitega'daki bir hapishanede yangın çıktı.
Yangının neden çıktığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, hapishanede 400 mahkumun bulunduğu belirtildi.
Yangında hapishanenin önemli bir kısmının hasar gördüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
Yetkililer, yangında ölenlerin olup olmadığına dair henüz bilgi vermedi.
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