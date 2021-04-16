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59 bin doz aşının son kullanma tarihi geçti

Güney Sudan'da 59 bin doz Kovid-19 aşısının uygulanamadan son kullanma tarihinin geçtiği bildirildi.

Afrika 16.04.2021, 16:43
59 bin doz aşının son kullanma tarihi geçti

Afrika Birliği'nin Güney Sudan'a bağışladığı 59 bin doz AstraZeneca aşısının kullanım süresinin dolduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Yöneticisi George Auzenio Legge, aşıların 13 Nisan'da kullanım süresinin dolduğunu ve bu yüzden kullanılmayacağını söyledi.

Afrika Birliği, bir telekomünikasyon şirketiyle iş birliği halinde ülkeye 59 bin doz aşı göndermişti.

Toplu aşılamaya 6 Nisan'da başlayan Güney Sudan, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla 132 bin doz aşı aldı.

10 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 114 oldu.

AA

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#son kullanma tarihi
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