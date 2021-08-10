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8 kişi 3 hafta boyunca denizde hayatta kalmayı başardı

Komorlar açıklarında alabora olan gemide kendilerinden haber alınamayan 8 kişiye 3 hafta sonra sağ olarak ulaşıldı.

Afrika 10.08.2021, 23:57
8 kişi 3 hafta boyunca denizde hayatta kalmayı başardı

Hint Okyanusu'ndaki Afrika ülkesi Komorlar açıklarında dalgalar nedeniyle alabora olan tekneden kurtulan 8 kişiye yaklaşık 3 hafta sonra ulaşıldığı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Komorlar açıklarında bir tekne alabora olarak battı ve kalıntıları Kenya açıklarına sürüklendi.

Batan teknenin kalıntıları üzerindeki 8 kişi 3 hafta boyunca denizde hayatta kalmayı başarırken 7 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından kurtarılan kişiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Teknenin tam olarak hangi gün alabora olduğu ile ilgili açıklama yapılmazken kazanın yaklaşık 3 hafta önce meydana geldiği kaydedildi.

Alabora olan teknedeki yolcuların Komorlar vatandaşı olduğu ve Kenya'ya seyahat ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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#komorlar #Hint Okyanusu #kenya #tekne kazası
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