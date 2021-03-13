Somali'de su krizi 83 bin insanı göçe zorladı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi OCHA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışma, güvenlik sorunu ve diğer kriz faktörleriyle bazı bölgelerde tahmin edilen ortalamanın altındaki yağışlar, insani ihtiyaçları artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Su krizine bağlı olarak 83 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, hızlı müdahale için 7 milyon dolara ihtiyaç olduğu kaydedildi.

OCHA 9 Mart'ta Somali'deki mevcut siyasi gerginliğin ülkedeki insani krizi derinleştirdiğine dikkati çekmişti.

AA

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 00:16