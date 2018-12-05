ABD 30 yıl sonra Somali’de

ABD, Somali’de iç savaş nedeniyle kapatılan  üst düzey diplomatik temsilciliklerini 30 yıl sonra açma kararı aldı.

ABD 30 yıl sonra Somali’de

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD elçiliğinin Afrika Boynuzu bölgesinde süren iç savaş nedeniyle kapatılmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Somali'de “daimi diplomatik varlığını” yeniden açma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bu tarihi olay Somali'nin son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da istikrar büyük ölçüde sağlanırken kırsalda hala çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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