ABD Başkanı Biden ilk kez Mısır'a gitti

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'nin (COP27) düzenlendiği Şarm el-Şeyh kentine ulaşan ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Yerel medyada, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret eden Biden'ın Şarm el-Şeyh'e ulaştığına ve COP27'nin düzenlendiği merkeze doğru hareket ettiğine ilişkin görüntülere yer verildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın COP27'nin yapıldığı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti için yola çıkacağını, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya geleceğini belirterek, iki liderin birçok ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıklamıştı.