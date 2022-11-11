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ABD Başkanı Biden ilk kez Mısır'a gitti

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiği 2021 yılından bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret etti.

Afrika 11.11.2022, 19:18
ABD Başkanı Biden ilk kez Mısır'a gitti

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'nin (COP27) düzenlendiği Şarm el-Şeyh kentine ulaşan ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Yerel medyada, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret eden Biden'ın Şarm el-Şeyh'e ulaştığına ve COP27'nin düzenlendiği merkeze doğru hareket ettiğine ilişkin görüntülere yer verildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın COP27'nin yapıldığı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti için yola çıkacağını, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya geleceğini belirterek, iki liderin birçok ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
#ABD #Joe Biden #Mısır
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