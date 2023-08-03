ABD'den Nijer Cumhurbaşkanına destek

Dışişleri Bakanı Blinken, Bazum ve ailesinin güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Blinken, barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Nijer'in askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, ABD'den bir destek telefonu daha aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bazum ile görüşme gerçekleştirdi. Gündemde Nijer'deki son gelişmeler vardı.

Hükümetin yeniden göreve gelmesini istedi

Blinken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği ve uluslararası ortakların tutumuyla uygun şekilde, ABD'nin, Nijer’de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin güvenliğinin önemini tekrarlayan Blinken, ABD'nin, Nijer'in bölgedeki güvenlik ve kalkınma için güçlü bir ortak olarak kalmasını sağlayacak barışçıl bir çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

ABD'den 'sarsılmaz' destek

Blinken, Bazum ile 1 Ağustos'ta da yaptığı telefon görüşmesinde, Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" ileterek, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini belirtmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.