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ABD'den Somali'de hava saldırısı

ABD ordusu tarafından yapılan hava saldırısında el- Şebab üyesi 9 silahlı milis öldürüldü

ABD'den Somali'de hava saldırısı

ABD ordusu tarafından bu sabah yapılan açıklamada, bu hafta içinde ABD ve Somalili hükümet birlikleri tarafından el-Şebab milislerine yapılan saldırıda dokuz milis öldürüldü.

Ordunun Afrika Komutanlığı (Africom) tarafından yapılan açıklamada saldırının, ülkenin güneyindeki Kismayo kentinin yaklaşık 40 km (25 mil) kuzeydoğusunda 1 Ekim'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Africom'un açıklamasında, "Şu anda bu hava saldırısında hiçbir sivilin yaralandığı veya öldürülmediğini değerlendiriyoruz" denildi.

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