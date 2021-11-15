ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ilk Afrika ziyaretine çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Blinken, 15-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaretlerin ilk durağı olan Kenya'da Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya gelecek.

Blinken ile Kenyatta arasındaki görüşmede ABD-Kenya ilişkilerinin yanı sıra Kenya'daki Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunun da ele alınması bekleniyor.

Daha sonra Nijerya ve Senegal'i ziyaret edecek olan Blinken, Abuja'da Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Dakar'da da Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığındaki ilk Afrika ziyaretinde ABD-Afrika ilişkileri konusunda yeni iş birliği imkanlarını ele alması beklenen Blinken'ın, ABD'nin bu ülkelere Kovid-19'la mücadele konusundaki desteğini de ileteceği bildirildi