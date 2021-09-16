ABD, Sisi yönetimine askeri yardımı durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Biden yönetiminin, Mısır'ın insan hakları konusunda belirli adımları atana kadar Kahire'ye yapılması planlanan 130 milyon dolarlık değerindeki askeri yardımı durdurma kararı aldığını duyurdu.

Reuters'e e-posta yoluyla yanıt veren sözcü, "Mısır'daki insan hakları konusundaki ciddi endişelerimizi tartışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TEK ŞART: İNSAN HAKLARI

Açıklamanın devamında, Mısır'ın insan haklarıyla ilgili belirili koşulları olumlu bir şekilde ele alması durumunda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 130 milyon doların kullanılmasına izin vereceği ifade edildi.

Blinken'in bu hamlesi, Kongre'yi görmezden gelen seleflerinden farklı bir adım olduğu belirtildi. Geçmişte de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin hükümetine sağlanacak 300 milyon dolar değerindeki yardımların, ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğu gerekçesiyle istisna kapsamına alınmıştı.

Ancak Biden yönetimine söz konusu 300 milyon dolarlık yardımın tamamını durdurma çağrısı yapan insan hakları grupları, bu kararla hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Washington’un taahhütlerini yerine getirmediğini açıkladı.

Daha önce de isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkilisi, yönetimin 170 milyon dolarlık yardımı onaylayacağını, kalan 130 milyon doların onaylanmasını da Kahire'nin insan hakları sicilini düzetmesine bağlı olarak gelecek mali yıllarda kullanılabilir hale getireceğini ifade etmişti.

Kongre araştırma raporuna göre, ABD, 2017 yılından bu yana Mısır'a yıllık yaklaşık 1.3 milyar dolar dış yardım sağladı.