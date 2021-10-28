ABD Sudan darbesinden haberdardı

Sudan’da gerçekleşen askeri darbeden ABD’nin haberi olduğu ve göz yumduğu ortaya çıktı. Axios’un haberine göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan’ın, ABD’nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Jeffrey Feltman ile Hartum’da bir araya geldiği ve temsilciye sivil hükümete müdahale edecekleri konusunda bilgi verdiği ortaya çıktı. Habere göre Burhan, Feltman’la başkent Hartum’da “istişarelerde bulunmak üzere” darbeden bir gün önce biraraya geldi.

Burhan, Feltman’a ordunun, geçici hükümetin sivil kanadı olan Başbakan Abdullah Hamduk ve beraberindeki bir grup siyasetçiye karşı harekete geçeceğini bildirdi. Feltman’ın ertesi gün ülkeden ayrılmasından saatler sonra ise Burhan, Hamduk ile çok sayıda siyasetçiyi göz altına alarak yönetime el koydu. Beyaz Saray ise gerçekleşecek darbeden haberdar olmasına rağmen olaylara seyirci kalmayı seçti ve müdahil olmadı. Önceki gün ise İsrail medyası, Tel-Aviv’in Sudan darbesine tam destek verdiğini ortaya koymuştu.