Abdulhamid Dibeybe devlet başkanlığına aday olacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin önümüzdeki ay yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayı planladığı bildirildi.

Reuters'in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bu adımın Birleşmiş Milletler destekli barış sürecinde göreve başlarken tarafsız kalma sözünün açık bir ihlali olacağı vurgulandı.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra devlet başkanı ilk kez doğrudan halk tarafından seçilecek. Yapılacak seçimlerde Başbakan Dibeybe'nin şansı oldukça yüksek görünüyor fakat barış sürecindeki kuralların ihlalinin tartışmaları beraberinde getirmesi de bekleniyor.

Ulusal Birlik Hükümeti oluşturulurken Dibeybe ve diğer kabine üyeleri başkanlık için aday olmayacakları sözünü vermişlerdi.

Reuters'e konuşan yetkili başkanlık için aday olma işlemlerinin resmi olarak başlamasından bir gün önce Dibeybe'nin bu kararını açıkladığını aktardı.

Kaynak: Euronews