"Açlık grevindeki Bahiri ölüm kalım mücadelesi veriyor"

Bahiri'nin savunma heyetinden avukat Semir Dilo, Bizerte kentindeki hastanede polis gözetiminde tutulan müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Avukat Dilo, Bahiri'nin sağlık durumunun, "kaçırılmasını" protesto etmek için başlattığı açlık grevi nedeniyle kötüleştiğini söyledi.

Dilo, "Sağlık kaynaklarına göre Bahiri ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına acilen çağrıda bulunuyoruz. Bahiri'nin kaçırılmasından ve gizli bir yerde tutulmasından Cumhurbaşkanı Kays Said'i ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i sorumlu tutuyoruz." dedi.

Bir güvenlik biriminin Bahiri'yi ziyaret etmeleri için ailesine talep gönderdiğini aktaran Dilo, eşi Saide el-Akrimi ve çocuklarının Bizerte'ye gideceklerini ve bunun da sağlık durumunun çok kritik olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Dilo, ayrıca, Bahiri'nin sağlık durumuyla ilgilenmeleri için sivil toplum kuruluşu İşkenceyi Önleme Ulusal Heyeti ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve 3 doktordan oluşan bir sağlık ekibinin hastaneye gönderileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.